Vela | Inclusione e libertà a Varazze insieme al Rotary Club e alla LNI

Abbattere le barriere e trasformare il mare in un luogo di condivisione, autonomia e accoglienza. È questo lo spirito di "Vela per Tutti", l'iniziativa solidale promossa dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua che si terrà lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 10:00, presso la sezione di Varazze della Lega Navale Italiana.





​L'evento, completamente gratuito, nasce con l'obiettivo di offrire a tutti i partecipanti l'opportunità di vivere l'esperienza della navigazione a vela in un clima sereno e accessibile, promuovendo lo sport come formidabile strumento di crescita personale e inclusione sociale, vivendo la bellezza del territorio.





​I protagonisti e l'organizzazione. ​La macchina organizzativa vede la sinergia di diverse eccellenze del territorio e del settore sportivo e medico:





- ​Coordinamento tecnico: Le uscite in mare saranno guidate da Silvia Ghigliazza e Marcello Brioschi, istruttori federali Parasailing (vela paralimpica), affiancati da un team di volontari dedicati che metteranno a disposizione esperienza, professionalità e grande attenzione alla persona.





​- La Lega Navale Italiana: Un ruolo fondamentale è svolto da Elio Spallarossa, Presidente della Lega Navale sezione di Varazze, la cui sensibilità e passione sono state determinanti per la nascita e la realizzazione di questo progetto.





​- Il testimonial d'eccezione: Sarà presente Carlo Carrea, tre volte Campione Italiano di vela (classe Hansa 303), insignito della Stella di Bronzo CIP Nazionale 2024, nonché Responsabile e Presidente della Commissione Nautica CIP Liguria.





​- Il valore scientifico e medico: L'evento si avvale del prestigioso contributo del Dott. Antonino Massone Direttore dell’Unità Spinale dell’Ospedale Santa Corona e della Dott.ssa Aura Zuliani (dirigente medico della stessa struttura), che faranno un intervento sul rapporto tra disabilità e vela adattata ad alcune problematiche specifiche.





«Con ‘Vela per Tutti’ vogliamo offrire un’esperienza che vada oltre la semplice giornata in mare" – spiega Simona Salvemini, Presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. Il Rotary crede profondamente nel valore del service e nella possibilità di costruire, insieme, occasioni che lascino un segno positivo nelle persone e nel territorio.»





​Il programma e come partecipare.

​L'appuntamento è fissato per le ore 10:00 presso il Porto di Varazze. Dopo le attività in mare, la mattinata si concluderà intorno alle 12:30 con un brindisi finale di condivisione.





​Gli organizzatori fanno sapere che sono ancora disponibili alcuni posti per chi desiderasse vivere questa esperienza.





​Per informazioni e prenotazioni: È possibile contattare il numero 3472948547 oppure 3022277004