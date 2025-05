Nuoto. I'm Ponente torna in acqua, tra Spotorno e Bergeggi, il prossimo 8 giugno

Dopo il grande successo degli ultimi anni ritorna I’M PONENTE il suggestivo circuito di nuoto in acque libere con la 5 km in linea che partirà da Spotorno per arrivare a Bergeggi.

La manifestazione, che ha come sempre in programma anche tante altre distanze compresa la 400 m kids per i più piccini, avrà come testimonial d’eccezione la vice campionessa olimpica Rachele Bruni.

Inoltre, la tappa dell’8 giugno varrà come Campionato Nazionale e Regionale in Acque Libere CSI.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara con diversi gadgets, ricchi premi, invece per chi salirà sul podio. Per tutti gli iscritti ci sarà il ristoro post nuotata

Per iscriversi basta cliccare qui: https://www.endu.net/it/events/im-ponente-bergeggi/ o su www.stilelibero.fun

La manifestazione è organizzata da Stile Libero asd con il patrocinio e il contributo di CSI, Fondazione A De Mari, AMP Bergeggi, Comune di Bergeggi e Comune di Spotorno.