Judo Simonazzi Bordighera al 35° Trofeo Colombo di Genova: una giornata di grande judo e crescita

Lo Judo Simonazzi di Bordighera ha preso parte, sabato scorso, al 35° Trofeo Colombo di Genova, una delle competizioni più storiche e prestigiose del panorama giovanile nazionale. L’evento, che ha richiamato sul tatami 800 atleti da tutta Italia, si è confermato un appuntamento di altissimo livello tecnico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con i migliori coetanei del circuito. Il club ha partecipato con quattro atleti, che hanno rappresentato con determinazione i colori della palestra.

Nella categoria -73 kg, Francesco Quaglia ha terminato al 33° posto, affrontando una gara impegnativa e utile per accumulare esperienza. Alessia Calimera, nei -63 kg, ha ottenuto un ottimo 12° posto, confermando una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Luana Corbelli, in gara nei -44 kg, ha disputato il suo incontro con impegno e grinta, accumulando minuti preziosi su un tatami d’eccellenza.

La prestazione più significativa della giornata è arrivata da Francesca Lanzafame, impegnata nei -48 kg, protagonista di un percorso straordinario. Dopo aver superato avversarie di primo piano nel ranking nazionale, Francesca ha raggiunto la finale per il 3°-5° posto, al termine di un combattutissimo match durato oltre 10 minuti di golden score. La vittoria è sfumata solo per somma di ammonizioni, in un confronto rimasto incerto fino all’ultimo scambio contro una fortissima atleta torinese. Una prova di grande carattere e maturità.

Il commento del sodalizio: "È stata una trasferta lunga e intensa, vissuta dalla mattina fino a notte inoltrata, con tanta adrenalina, spirito di gruppo e soprattutto grande fair play, in un contesto reso ancora più positivo dalla perfetta organizzazione dell’evento. Il 35° Trofeo Colombo ha rappresentato per i nostri ragazzi un importante momento di crescita e confronto, che ci stimola a proseguire con ancora più passione il percorso verso i prossimi obiettivi".