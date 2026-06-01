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Altri sport | 01 giugno 2026, 10:30

Savona, 36ª Camminata Panoramica benefica: in 470 per il Memorial Nicola Gambetta

La manifestazione della Polisportiva S. Francesco Savona sostiene l’A.S.CO.L.L. Associazione Savonese Contro Le Leucemie: successi per Alessandro Arnaudo e Arianna Pisano

Domenica 31 maggio si è svolta a Savona la 36° Camminata Panoramica - 33° Memorial Nicola Gambetta, manifestazione podistica a carattere benefico organizzata dalla Polisportiva S. Francesco Savona.

L'evento ha confermato il suo successo con un ampia partecipazione sia di podisti che di camminatori infatti gli iscritti sono stati  470. Il ricavato della manifestazione come in passato viene devoluto all' A.S.CO.L.L. Associazione Savonese Contro Le Leucemie 

La vittoria in campo maschile è andata a  Alessandro Arnaudo con il tempo di 31' 00" che ha preceduto Mirko Ferrando e Andrea Sulis; tra le donne la vittoria è andata a Arianna Pisano che ha preceduto  Chiara Boero mentre  terza è arrivata Marcella Ferraro 

Numerosa la presenza di gruppi (il più numeroso è risultato quello denominato "Scarponi selvaggi - Comune di Savona con 55 iscritti ) e di partecipanti di tutte le età.

Redazione

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