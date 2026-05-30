Flag Football | Le piratesse salutano il campionato, oggi l'ultimo bowl a Torino

Ultimo appuntamento stagionale per le Pirates 1984, che oggi saranno protagoniste del Bowl di Female Flag Football (F3) in programma presso il Centro Sportivo Robilant di Torino. Una giornata intensa e ricca di sfide che vedrà le biancoblu affrontare alcune delle migliori formazioni del panorama nazionale con l’obiettivo di concludere nel migliore dei modi il proprio campionato.



Le Piratesse scenderanno in campo agli ordini dell’Offensive Coordinator Simone Mazza e del Defensive Coordinator Simone Buetto, chiamati a guidare la squadra in un concentramento che metterà alla prova carattere, determinazione e crescita tecnica del gruppo.



La prima sfida è fissata per le ore 10:00 contro le Reapers Torino, formazione di casa dal punto di vista logistico e sempre ostica da affrontare. Dopo una pausa, le ragazze di Albisola torneranno sul terreno di gioco alle 12:20 per affrontare le Heroes Milano, squadra molto competitiva e ben organizzata.



La terza e ultima gara delle Pirates è prevista alle 15:50 contro le Mad Cats Milano, incontro che chiuderà il programma delle liguri e che potrebbe regalare emozioni fino all’ultimo possesso.



Al Bowl prenderanno parte anche Skorpions Varese e Mad Cats Milano, per una giornata che si preannuncia spettacolare e combattuta dall’inizio alla fine.



Al di là dei risultati, l’appuntamento di oggi rappresenta l’ultima tappa di un percorso che ha visto le Piratesse crescere settimana dopo settimana, consolidando un gruppo giovane ma sempre più competitivo. L’obiettivo sarà quindi quello di mettere in campo tutto il lavoro svolto durante la stagione, onorando i colori pirata e chiudendo il campionato con una prestazione all’altezza dell’impegno e della passione dimostrati durante tutto l’anno, attendendo

il gran ballo finale di Grosseto.



Per le Pirates 1984 è arrivato il momento dell’ultimo sforzo: una giornata da vivere con intensità, orgoglio e voglia di lasciare il segno prima dell’ultimo atto stagionale.