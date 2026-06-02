Allerta Meteo | Temporali in arrivo in Liguria, si arriva fio al livello arancione

Arpal ha emesso poco fa allerta ARANCIONE per temporali sul centro levante (Zone CE) dalle 20.00 di oggi alle 12:00 di domani, mercoledì 3 giugno; GIALLA TEMPORALI sul centro (Zona B). Bassa probabilità di forti temporali sul ponente (Zone A e D)

Dopo i temporali della mattinata, che hanno interessato soprattutto il settore centrale (Genova Pontedecimo 20.4mm/15 minuti) è previsto un ulteriore peggioramento nelle prossime ore. Si formerà infatti un minimo depressionario, la cui esatta posizione determina l’incertezza previsionale, che porterà precipitazioni di forte intensità sul centro-levante, con temporali a innesco orografico che dall’entroterra potranno raggiungere la costa.

Per questo motivo Arpal ha emanato l’allerta meteo ARANCIONE per TEMPORALI, il massimo grado per questo tipo di fenomeni, sulle zone C-E, GIALLA su B.



Questo il dettaglio:

Zona A – Verde

Zona B – GIALLA TEMPORALI dalle 16h di oggi, martedì 2 giugno, alle 08h di domani, mercoledì 3 giugno

Zona C - ARANCIONE temporali e piogge dalle 20h di oggi, martedì 2 giugno, alle 12h di domani, mercoledì 3 giugno (bacini grandi dalle 22 di oggi alle 15 di domani); Gialla temporali dalle 16h di oggi, e poi fino alle 15 (grandi dalle 20 di oggi e poi fino alle 18 di domani)

Zona D – Verde

Zona E - ARANCIONE temporali dalle 20h di oggi, martedì 2 giugno, alle 6h di domani, mercoledì 3 giugno GIALLA temporali dalle 16h di oggi, e poi fino alle 10 di domani (bacini grandi dalle 22 di oggi alle 13 di domani).



Se il ponente sembra destinato a essere coinvolto solo in una prima fase, senza particolari fenomeni convettivi, a levante soffieranno venti sud occidentali che si scontreranno con aria da nord che filtrerà dalla val padana fra Genova e Savona: la convergenza fra queste masse d’aria di temperatura e direzione diversa si intensificherà dalla tarda serata, favorendo i fenomeni più intensi.

Il risultato è un’alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su CE, forti e/o organizzati su B; bassa probabilità di fenomeni forti altrove. Possibili danni puntuali per grandine di medie dimensioni. Intensità fino a molto forti su CE e moderate su B, con cumulate elevate su C e significative su BE.



