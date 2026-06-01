Team The Dragons | Alzata la Coppa Italia KTI al cielo di Genova

Una giornata da ricordare per il Team The Dragons, protagonista assoluto alla Coppa Italia KTI, svoltasi il 31 maggio presso il Palazzetto di Manesseno a Genova. La squadra guidata dal coach Dragos Zubco ha chiuso la competizione con un bottino eccezionale di 15 medaglie, di cui 10 d’oro e 5 d’argento, confermando il grande lavoro svolto in palestra.

Un risultato che assume ancora più valore considerando la giovane età del progetto. Nato appena due anni fa, il Team The Dragons continua infatti a crescere e a raccogliere importanti successi nelle discipline del K1, della Kickboxing e della Boxe.

Alla manifestazione hanno partecipato atleti di tutte le categorie, dai bambini agli adulti. Per molti di loro si trattava della prima esperienza in gara, affrontata con determinazione, coraggio e spirito sportivo.

“Vedere i miei atleti salire sul ring e dare il massimo è la soddisfazione più grande. Molti di loro erano alla prima competizione e hanno dimostrato carattere, disciplina e tanta voglia di mettersi in gioco. Sono orgoglioso di tutti i miei Draghi”, ha dichiarato il coach Dragos Zubco.

Particolarmente brillanti le prestazioni dei più giovani, che continuano a crescere tecnicamente e mentalmente, mostrando una maturità sorprendente nonostante la loro età. Grande soddisfazione anche per il settore femminile, sempre più presente all’interno del team.

“Negli ultimi tempi stiamo vedendo sempre più ragazze avvicinarsi a questi sport. È un segnale molto positivo. Le nostre atlete hanno combattuto con grande coraggio, determinazione e voglia di vincere, dimostrando che gli sport da combattimento sono una disciplina aperta a tutti”, ha aggiunto il tecnico.

Oltre ai risultati sportivi, il Team The Dragons porta con orgoglio in tutta Italia il nome di Albenga, rappresentando il territorio con passione, sacrificio e spirito di appartenenza. Ogni medaglia conquistata è motivo di orgoglio non solo per gli atleti e le loro famiglie, ma anche per tutta la comunità ingauna che segue e sostiene la crescita della squadra.

Il successo ottenuto a Genova rappresenta un importante traguardo per il Team The Dragons, ma anche uno stimolo a continuare a lavorare con passione e impegno. I risultati conquistati sul ring sono il frutto di sacrifici quotidiani, allenamenti costanti e di una forte unione tra atleti, famiglie e staff tecnico.

Con 15 medaglie conquistate e una squadra in continua crescita, il Team The Dragons guarda ora ai prossimi appuntamenti con entusiasmo e ambizione, pronto a portare sempre più in alto il nome di Albenga e dei suoi giovani campioni sui ring italiani.