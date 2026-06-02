Kick Boxing Savate Savona | Aurora Minasso e Mattia Pirotto brillano all'Open Internazionale di Genova

Si è svolto a Genova il Gala Internazionale Open organizzato dal maestro Alessandro Zini, manifestazione che ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da diverse parti del mondo. Presente anche la Asd Kick Boxing Savate Savona con sette atleti, accompagnati dal maestro Andrea Scaramozzino e dagli istruttori Simone Micheli e Chiara Vincis.

Al termine di un’intensa giornata di gare, a mettersi particolarmente in evidenza nel contatto pieno sono stati Aurora Minasso e Mattia Pirotto.

Aurora Minasso è tornata a combattere dopo due anni e mezzo di stop, imponendosi ai punti contro una valida atleta genovese e dimostrando di essere rientrata in grande stile.

Prestazione da protagonista anche per Mattia Pirotto che, al suo esordio nella Savate in prima serie (senza protezioni) sulla distanza delle quattro riprese da due minuti, ha conquistato una spettacolare vittoria per KO alla quarta ripresa. Decisivo un potente gancio al mento che ha mandato al tappeto il suo forte avversario, autore fino a quel momento di un combattimento generoso e combattuto. Un successo accolto dagli applausi del pubblico presente.

Ottimi risultati anche nel contatto leggero, specialità “Savate Assalto”, dove Silvia Debenedetti ha conquistato la medaglia d’oro. Medaglia d’argento per Alessio Caleffi e Letizia Pennacino, mentre Giulia Dal Bo e Benedetta Costantino hanno chiuso la loro prova con una medaglia di bronzo.

Soddisfatto il maestro Andrea Scaramozzino, che ha commentato positivamente i risultati ottenuti dai suoi atleti, sottolineando però come ci sia ancora molto lavoro da svolgere per renderli sempre più competitivi in vista dei prossimi impegni agonistici. L’attenzione è ora rivolta in particolare ai Campionati Italiani di Savate Combat, in programma il prossimo 26 giugno ad Albenga.