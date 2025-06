Calciomercato, Veloce. Ghione ritrova Debenedetti, Viti e Certomà: triplo rinnovo ok

Proseguono le conferme in casa FBC Veloce 1910 in vista della prossima stagione. È di oggi la notizia che anche il prossimo anno a difendere i pali della società granata sarà Marco Debenedetti. Reduce da due promozioni consecutive, nel campionato appena concluso Debenedetti ha mantenuto la porta inviolata in ben 10 delle 22 partite disputate, confermandosi un autentico baluardo difensivo.

Insieme a lui, restano in maglia granata anche il centrocampista Nicolò Certomà e il difensore Viti, elementi fondamentali nello scacchiere della squadra diretta da mister Ghione.

"A Marco, Nicolò e Viti la società augura buon lavoro e un’altra stagione da assoluti protagonisti".