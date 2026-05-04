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Calcio | 04 maggio 2026, 16:26

Calcio | Vado. Treviso e Folgore Caratese le avversarie nella poule scudetto: prima tappa domenica in Veneto

Calcio | Vado. Treviso e Folgore Caratese le avversarie nella poule scudetto: prima tappa domenica in Veneto

Partirà da Treviso il cammino del Vado verso il titolo nazionale nella poule scudetto di Serie D.

La formazione di mister Sesia sarà impegnata domenica 10 maggio in trasferta contro i veneti: da questo match dipenderà il prosieguo del calendario rossoblù.

In caso di sconfitta, Ciccone e compagni torneranno in campo mercoledì 13 al Chittolina per affrontare la Folgore Caratese; mentre con un pareggio o una vittoria la sfida con la società lombarda, presieduta da Michele Criscitiello, sarà programmata domenica 17 maggio.

Lorenzo Tortarolo

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