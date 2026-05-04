Calcio | Ceriale. Ufficiale, Franco Villa non sarà il direttore sportivo del Ceriale nella prossima stagione

La nota biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica che dalla prossima stagione Franco Villa non ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo del Club.

Tutta la Società ringrazia Franco per l’impegno messo durante questo biennio, da vero cerialese qual è. Due anni di obiettivi raggiunti sia in Prima Squadra sia in Juniores, nella quale quest'anno ha condotto la squadra alla salvezza. A spiccare anche il raggiungimento della finale di Coppa Italia dello scorso anno.

A lui vanno i migliori auguri per il futuro.