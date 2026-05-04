Calcio | Il Quiliano & Valleggia celebra Davide Grippo, scarpini al chiodo per il capitano biancorossoviola

Il 4-1 all'Oneglia ha concluso il percorso interno al Picasso del Quiliano & Valleggia.

L'occasione migliore per archiviare una stagione di buon profilo per la squadra di Molinaro, data la forza delle squadre in vetta, e celebrare a dovere il commiato dal calcio giocato di capitan Davide Grippo.



Ecco il messaggio a lui dedicato da Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva:

"Oggi ho salutato il calcio giocato di Davide Grippo, il capitano è arrivato a 46 anni e ha detto basta per motivi anagrafici.Spero che una volta appesi gli scarpini al chiodo lui possa insegnare ai futuri calciatori cosa vuol dire avere tecnica, avere grinta ma soprattutto possa trasmettere quella passione che ti accompagna fino a 46 anni prima di dire basta.

Grazie capitano da parte mia e di tutta la Polisportiva Quiliano per questi 10 anni insieme!"