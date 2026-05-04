Calcio | Dego. Il dg Mignone celebra mister Frumento: "Si è fatto voler bene da tutti, domenica i tifosi gli dedicheranno una sorpresa"

Non è stata una stagione semplice per il Dego, condizionata dalle difficoltà logistiche legate all’ennesima alluvione. Nonostante questo, lo spirito trasmesso da Ermanno Frumento al gruppo biancoblù ha permesso al club valbormidese di chiudere il campionato nella parte alta della classifica.

Un contributo determinante, evidenziato anche dal direttore generale Massimo Mignone:

«Siamo dispiaciuti per la scelta del mister, ma la comprendiamo pienamente. Ci lascia un tecnico che ha saputo creare entusiasmo, darci visibilità e costruire rapporti umani di altissimo livello sia con i giocatori sia con la dirigenza. Anche i nostri tifosi hanno potuto apprezzarne le qualità, tanto da volergli riservare una sorpresa in occasione dell’ultima partita di campionato, domenica prossima contro il Quiliano & Valleggia».