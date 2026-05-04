Calcio | Cairese gambero, la sconfitta di Gozzano condanna i gialloblu nuovamente ai playout (GLI HIGHLIGHTS)

La strada per la salvezze della Cairese, anche in questa stagione, dovrà passare nuovamente dai playout.

Il ko di Gozzano ha infatti permesso alle avversarie di mettere la freccia sui valbormidesi, attesi domenica prossima dal confronto diretto contro l'Asti.

L’avvio di gara al D'Albertas è vivace e lascia intuire subito i ritmi della gara. Dopo pochi minuti Jebbar prova a sorprendere tutti con una sortita centrale conclusa con un tiro potente che si stampa sulla traversa. Ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa: poco prima della metà del primo tempo, Pennati trova la profondità giusta per innescare Sarpa, che si presenta davanti a Cat Berro non fallendo l’occasione, firmando l’1-0.

Sull’onda dell’entusiasmo, il Gozzano insiste. Monteleone si dimostra particolarmente attivo sulla corsia destra e crea più di un grattacapo alla retroguardia ospite: prima serve un pallone invitante a Sangiorgio, che però spreca da buona posizione, poi mette al centro un cross insidioso sul quale Gargiulo interviene in extremis evitando guai peggiori. Anche Gemelli prova a rifinire con precisione, pescando Bianchi, il cui colpo di testa termina di poco a lato.

Nella ripresa il Gozzano spinge ancora. Lettieri chiama subito Catberlo a un intervento impegnativo, ma è un episodio a cambiare momentaneamente l’inerzia: uno scontro di gioco costringe il portiere Aiolfi a lasciare il campo. Al suo posto entra il giovanissimo Ancelotti, classe 2007, chiamato immediatamente agli straordinari.

Il debutto è tutt’altro che timido. Il giovane estremo difensore si fa trovare pronto su un traversone pericoloso di Jebbar e successivamente blocca senza esitazioni una conclusione di Anselmo. Nei minuti di recupero compie anche l’intervento più importante, opponendosi con decisione al tentativo di Spatari e conservando il vantaggio dei suoi.

Al triplice fischio il Gozzano può festeggiare per il risultato, ma lo sguardo è già rivolto alla prossima, decisiva sfida. Il verdetto della classifica non lascia alternative: la permanenza in categoria passerà dalla sfida di Tortona contro i leoncelli di Pietro Buttu.

La sintesi di Vco Azzurra:



GOZZANO - CAIRESE 1-0

Marcatore: 18' Sarpa

Gozzano: Aiolfi (15’ st Ancillotti), Ornaghi, Masetti, Bianchi, Monteleone, Gemelli (29’ st Carollo), Pennati, Sarpa (32’ pt Di Giovanni), Sangiorgio (22’ st Areco), Lettieri (26’ st Romairone), Pigato.

A disposizione: Pavesi, Gavioli, Hoxha, Dalmasso.

All. Lunardon



Cairese: Cat Berro, Boveri, Giorcelli, Gargiulo (15’ st Turone). Deseri (11’ st Sancinito), Gulli, G. Graziani (32’ st Hernandez), Federico (15’ st Colletto), Anselmo, Jebbar, T. Graziani (15’ st Spatari).

A disposizione: Ceppi, Scarrone, Zanon, Castiglia.

Allenatore: Balotelli (Floris squalificato)



Arbitro: Giannì di Reggio Emilia