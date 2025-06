Savona, la solidarietà e l'inclusione scendono in campo alla Bocciofila Savonese di via Famagosta

Un'oretta e mezza di gioco alle bocce, per distrarsi, stare insieme e praticare uno sport adatto a tutti.

Ogni lunedì il nuovo bocciodromo di via Famagosta a Savona ospita una decina di persone seguite dalla cooperativa "Il Faggio" per offrire loro l'opportunità di conoscere e praticare uno sport che continua ad essere apprezzato nel savonese. Un'iniziativa nata non solo per promuovere lo sport ma anche il benessere della comunità ed assolvendo ad una importante funzione sociale.

“Come bocciodromo – spiega il presidente Alessandro Gugliotta - stiamo tutti i lunedì ospitando un gruppo di ragazzi disabili d el Faggio. Un'iniziativa che ci inorgoglisce. La cosa è possibile grazie a due nostri soci giocatori Vincenzo Bonifacino e signor Danilo Sciutto e siamo appoggiati dalla signora Romina Bracco che fa parte del Comitato Liguria bocce. Tutti i lunedì si incontrano e giocano per un'oretta e mezza a bocce”.

La Bocciofila Savonese è una delle realtà storiche della città. Era il 18 gennaio 1920 quando il cavaliere Cesare Lanza (fondatore anche del Savona calcio, con Giovanni Venturino, fondarono la bocciofila. Nel corso degli anni ha conquistato una dozzina circa di titoli italiani e un terzo posto ai Mondiali di Losanna, a quadrette, nel 1953 ed ha ottenuto la Stella d'oro del Coni per meriti sportivi L'impegno della società sportiva non è solo in campo sportivo ma anche nel sociale, con i bambini delle scuole savonesi e con le persone con disabilità.