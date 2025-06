Calcio. Masu e la Sanremese ringraziano Moraglia e Feliciello, i due tecnici sono pronti ad approdare al Pietra Ligure

Andrea Moraglia e Modestino Feliciello non faranno più parte del Settore Giovanile della Sanremese. Ad annunciarlo, attraverso una not,a è stato il presidente dei matuziani, Alessandro Masu.

Ora la palla passa al Pietra Ligure: manca solo infatti l'annuncio da parte del sodalizio biancoceleste per l'approdo al Devincenzi dei due allenatori, ormai da settimane in predicato di guidare la Prima Squadra.



"La Sanremese Calcio ringrazia Andrea Moraglia e Modestino Feliciello

per la professionalità dimostrata quotidianamente e per aver contribuito alla crescita dei nostri ragazzi del settore giovanile.

In particolare, il Presidente Alessandro Masu ha voluto condividere con mister Moraglia la scelta di lasciare il settore giovanile per riprendere il percorso con i grandi, lasciato vincendo il campionato con l’Argentina Arma:

"Andrea e Modestino sono due professionisti seri e preparati ed è giusto che proseguano il loro percorso misurandosi in un campionato come l’Eccellenza per maturare e non bruciare le tappe.

Chissà, un giorno potrebbero tornare insieme per guidare la Sanremese!

Sono certo che avranno un futuro roseo perché, oltre a essere preparati tecnicamente, sono uomini seri e disciplinati,

ma soprattutto conoscono molto bene le regole dello spogliatoio e del comportamento dentro e fuori dal campo."