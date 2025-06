Special Football 2025: ad Albenga la grande finale all’insegna dell’inclusione

Albenga si prepara a ospitare un evento sportivo speciale e carico di significato: la Finale del Special Football 2025, manifestazione promossa da Special Olympics Italia – Area Nord Ovest.

Il torneo di Calcio a 5 Unificato si svolgerà presso il Sacro Cuore di Albenga, in via Trieste, e vedrà due giornate di competizioni: sabato 7 giugno, dalle 14:30 alle 17:30; domenica 8 giugno, dalle 10:00 alle 17:00. A seguire si terrà la cerimonia di premiazione, un momento di celebrazione per tutti gli atleti partecipanti.

A contendersi il trofeo saranno diverse squadre provenienti dall’area Nord Ovest, portatrici di uno spirito autentico di inclusione e sportività. Tra i partecipanti troviamo:

CPS Onlus, Sport Time 2, Pandha, ASAD Biella, Filadelfia Moncalieri No Limits, Viceversa, Fuori Onda, SportAbili Alba, Pro Eureka, Eunike Free Sport, Amico Sport, Muoversi Allegrante, Passepourtout, Vivere Sport.

Il Calcio a 5 Unificato rappresenta un’esperienza che va oltre il gioco: è l’incontro tra atleti con e senza disabilità, che condividono il campo per abbattere barriere e promuovere il vero significato dello sport. Appuntamento sul campo: che vinca l’amicizia!