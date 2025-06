Calciomercato. Colombo - Damonte. Doppia conferma domenicale per il Savona

Il comunicato biancoblu:

Un’altra conferma importante per la prossima stagione è Alessandro Damonte esterno che ha messo a segno 6 reti in campionato e tantissimi assist per gli attaccanti biancoblu.

Alessandro cresciuto nel Settore Giovanile del Savona Fbc ha dimostrato di avere la maglia cucita addosso ed è stato un valore aggiunto nella rosa di Mister Lele Cola.

Riconferma per il difensore Emanuele Colombo che dopo un’ottima stagione che ha portato alla vittoria del Campionato e del Titolo Regionale vestirà ancora la maglia biancoblu.

Siamo felici di aver riportato anche Emanuele al Savona Fbc 1907 un altro “prodotto” del nostro Settore Giovanile.