Calcio, Torneo Estivi. I risultati della Savona Cup di ieri: oggi nuovamente in campo

E' stato un mercoledì scoppiettante e ricco di goal quello della Savona Cup, ecco come sono andate le gare di ieri:



TRINCEE

20.00 PRO SECCO – ZELO SSC 1-5

Reti: Vario - 2 Barisone, Doci, 2 Amato

21.00 VIAGGIA CON CARLO – I… MIX 2-5

Reti: Ntesibe, Jabbi - Lleshi, 2 Adboulaye, 2 Espinoza de la Torre

22.00 LOS TIGRES – PIZZA MARIA *



MARACANA’

20.30 RINNOVA – NEW TEAM 2-4

Reti: Gavarone, Brahi - Monte, 2 Bozano, Smecca

21.30 ELITE SPORT DI COSSU A. & STUDIO GERUNDO – ARBISOA 3-9

Reti: Damiani, Cossu, Bianco - 2 Cherkez, Romano, Marabotto, 4 Diana, Romano

22.30 FC TROPOJA – I SARVEGHI 4-4

Reti: 3 Kurtbalay, Panucci - Polito, Bogarin Martinez, 2 Rebagliati



SCALETTI

21.00 PANIFICIO ZINOLESE – FC NINEZ 4-1

Reti: 2 Risso, 2 Favara - Divine

22.00 PESCHERIA PESSANO & ANGELINA – BAR MILLY 0-4

Reti: Bonifacino, 2 Bertoni, Monni



Questo invece il programma per la giornata odiena:



TRINCEE

20.00 PRO SECCO – GOLDBET SAVONA VIA TORINO



SCALETTI

21.00 TEAM ARCHICI – DARSENAL

22.00 TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA – TEAM ARCHICI











