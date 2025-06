Calcio. La Liguria non si sblocca al Torneo Eusalp, il Piemonte vince 3-0

Ancora una sconfitta per la Rappresentativa Under 16 del CR Liguria al Torneo Internazionale Eusalp, competizione giovanile organizzata dal Comitato FIGC della Provincia Autonoma di Trento. A Comano Terme, i giovani liguri, pur lottando, si sono dovuti arrendere per 3-0 ai pari età del CR Piemonte.

Dopo aver sfiorato il vantaggio con Zhao, la squadra guidata da Coletti e Zanello è passata in svantaggio al 20’, per poi subire il raddoppio otto minuti più tardi. La reazione ligure non si è fatta attendere e prima dell’intervallo è arrivata l’occasione per riaprire la gara con un calcio di rigore: il portiere piemontese Bosco ha però respinto la conclusione di Bonforte dagli undici metri.

Nella ripresa, ancora su calcio di rigore, il Piemonte ha chiuso definitivamente la partita con la terza rete. L’ultima partita della selezione ligure al Torneo Eusalp è in programma domani, domenica 15 giugno, alle ore 9:00 a Spiazzo Rendena, nella finale per il 7°/8° posto contro la rappresentativa del CPA Bolzano.

**

CR LIGURIA U16 – CR PIEMONTE U16 0-3

RETI: 20' Giuranna, 28' Perardi, 24'st su rig. Maiolo

CR LIGURIA U16: Soldano, Marino, Miano (9'st Pulito), Zhao, Bonforte (15'st Velko), Castrofilippo (15'st Gilardi), Baldissera (26'st Monti Bragadin), Callà, Gamberi (27'st Menegatti), Saiano (9'st Bordo), Sivieri (27'st La Spina).

A DISPOSIZIONE: Pavesio, Cannavale.

ALLENATORI: Coletti - Zanello.



CR PIEMONTE U16: Bosco, Cece (1'st Pagliano), Amendolaggine, Catanzaro (17'st Galasso), Summa, Perardi (1'st Sottile), Condello (9'st Brusa), Conforti (12'st Bertot), Giuranna (13'st Maiolo), Lupascu Vinca (26'st Russo), Scanavino.

A DISPOSIZIONE: Piciano, Cattalano.

ALLENATORE: A. Bider.



Note: al 35'+1 del primo tempo Bosco (Piemonte) para un rigore a Bonforte.