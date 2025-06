Calcio. Quarto Trofeo Città di Albenga. Il colpo del venerdì sera lo piazza Just Protein

Venerdì sera di goleade e sorprese al Quarto Trofeo Città di Albenga,

Nel girone A, colpo dei giovani di Just Protein che superano di misura Ferrara Costruzioni, una delle tradizionali big del torneo, per 4-3 grazie alle reti di Malagrida (doppietta), Maurizio e Mistretta, rispondendo al tris di Donaggio Luca, autentico trascinatore degli avversari.

In vetta resta Hurghada, a quota 7 punti in tre gare, mentre Just Protein insegue a 4 ma con una gara in meno. Bene anche Ferrara Costruzioni, che nonostante la sconfitta, mostra qualità in attacco e si mantiene competitiva.

Grande spettacolo anche nel gruppo B, dove Fastbet.News si impone 6-4 su Mr Zazu Barbershop/Sportstore. Protagonisti del match Bianchi e Rechildi (entrambi autori di una doppietta, di Gastaldi e Donu le altre due marcature), mentre per Mr Zazu brillano Gayubo con due reti, Furnari e Patitucci.

La classifica vede in testa Interno Uno, con 10 punti e una differenza reti ottima (+15), seguito da Glam e proprio da Fastbet.News.

Nel girone C, Shugar Barber/Karma Caffè/Monti’s Gin travolge Erremme Società Cooperativa con un perentorio 13-3. Show personale di Ardissone, autore di 5 gol, e di Halaj con un poker. A segno anche Delfino, Farrauto, Malltezi e Rimondo. Per Erremme vanno in gol Hamati (2) e Paltinieri.

Shugar Barber vola a 7 punti in classifica, a pari merito con Erremme Società Cooperativa, ma con una differenza reti nettamente a favore (+15).