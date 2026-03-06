Calcio | Il Ligorna vuole più tifosi possibili a Vado, pronto un pullman gratuito per il big match del Chittolina

Sarà una lunghissima vigilia quella che accompagnerà il Vado e il Ligorna al big match della prossima settimana.

Come risaputo, il campionato di Serie D osserverà un turno di riposo per permettere alla Rappresentativa di presenziare al Torneo di Viareggio, ma nei rispettivi quartier generali tutta l'attenzione è focalizzata per la madre di tutte le partite.

La società del presidente Saracco non vuole lasciare nulla di intentato e, come accaduto per la trasferta contro il Sestri Levante, ha dato il via libera per l'organizzazione di un pullman a disposizione in maniera gratuita di tifosi e tesserati.

Ad accompagnare l'iniziativa l'hashtag #IoCiVado.

Le prime "schermaglie" hanno preso quindi il via: Vado - Ligorna è già iniziata.