Calcio | Eccellenza. Le designazioni arbitrali: fischietto da Aprilia per il Millesimo, Fousfos dirigerà Pietra - Rivasamba

CAMPOMORONE SANT OLCESE – MILLESIMO CALCIO
Arbitro: Davide Nicotera (Aprilia)
Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)
Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)
CARCARESE – FEZZANESE
Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – ARENZANO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistente 1: Andrea Amadei (Genova)
Assistente 2: Cesare Sandri (La Spezia)
FOOTBALL GENOVA CALCIO – MOLASSANA BOERO A.S.D.
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Nicola Penasso (Albenga)
GOLFOPARADISOPRORECCO C.A. – ATHLETIC CLUB ALBARO
Arbitro: Simone Malascorta (Jesi)
Assistente 1: Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
PIETRA LIGURE 1956 – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)
SAN FRANCESCO LOANO – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)
Assistente 2: Ivan Casco Vorobiev (Genova)
SPORTING TAGGIA SANREMO – VOLTRESE VULTUR SSDARL
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)
Assistente 2: Florjana Doci (Savona)