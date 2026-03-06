 / Calcio

Calcio | 06 marzo 2026, 11:48

Calcio | Eccellenza. Le designazioni arbitrali: fischietto da Aprilia per il Millesimo, Fousfos dirigerà Pietra - Rivasamba

Pietra Ligure - Rivasamba sarà diretta da Fousfos

Pietra Ligure - Rivasamba sarà diretta da Fousfos

CAMPOMORONE SANT OLCESE – MILLESIMO CALCIO

Arbitro: Davide Nicotera (Aprilia)

Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)

Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)
 

CARCARESE – FEZZANESE

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)

Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – ARENZANO FOOTBALL CLUB

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)

Assistente 1: Andrea Amadei (Genova)

Assistente 2: Cesare Sandri (La Spezia)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – MOLASSANA BOERO A.S.D.

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)

Assistente 2: Nicola Penasso (Albenga)
 

GOLFOPARADISOPRORECCO C.A. – ATHLETIC CLUB ALBARO

Arbitro: Simone Malascorta (Jesi)

Assistente 1: Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)

Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
 

PIETRA LIGURE 1956 – RIVASAMBA H.C.A.

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)

Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)
 

SAN FRANCESCO LOANO – BUSALLA CALCIO

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)

Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)

Assistente 2: Ivan Casco Vorobiev (Genova)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – VOLTRESE VULTUR SSDARL

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)

Assistente 2: Florjana Doci (Savona)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium