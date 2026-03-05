Calcio | Il Torneo delle Regioni si avvicina, le convocazioni per il nuovo stage dell'Under 19

Manca ormai poco alla nuova edizione del Torneo delle Regioni e i lavori di preparazione da parte della Rappresentative Liguri stanno ormai volgendo al termine. L'Under 19 si prepara allo stage del Negrotto di mercoledì prossimo, con la rosa di mister Chiappucci prossima ad essere definita.
I convocati:
Athletic Club Albaro: Pacciani Francesco
Busalla Calcio: Lo Bianco Daniel
Ca De Rissi SG: Erhahon Jonathan Omo
Campomorone Sant’Olcese: Canepa Mattia – Mataloni Gabriele
Canaletto: Sepor Temani Riccardo
Fezzanese: Corrado Mattia – Corrado Samuele – De Marco Jacopo
Follo Football Club: Agolli Ermal
Football Club Bogliasco: Delpino Emanuele – Reffo Mario
Football Genova Calcio: Cartiere Riccardo
Magra Azzurri: Bojang Yusupha
Millesimo Calcio: Siri Filippo
Molassana Boero A.S.D.: Barletta Davide – Dall’Asta Nicolò – De Lucia Matteo
Pietra Ligure 1956: Prudente Edoardo
Pontelungo 1949: Pusceddu Mattia
Sampierdarenese 1903: Durante Christian
Santerenzina: Ditillo Luigi
Vallescrivia 2018: Campolo Davide
Voltrese: Vultur De Mattei Giovanni
Staff Tecnico e Dirigenziale
Responsabili Organizzativi: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni
Dirigente Responsabile: Ferrando Giuseppe
Dirigente: Gallina Luigi
Allenatore: Chiappucci Giuseppe
Vice Allenatore: Figaia Giorgio
Preparatore Portieri: Trentino Fabio
Collaboratore Tecnico: Pirovano Marco
Massaggiatore: Bertolini Angiolo
Magazziniere: Gandolfo Sergio