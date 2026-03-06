Giudice Sportivo | Seconda Categoria, le squalifiche nei gironi A e B

SECONDA CATEGORIA IMPERIA
GARE DEL 28/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
DE GRANDE ANDREA (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
TESTA MATTEO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
VOLPE RICCARDO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (III INFR)
ALESSI FLAVIO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
TERRAGNO STEFANO (VILLANOVESE A.S.D.)
ZOUITA ISMAIL (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
DE LORENZO EMANUELE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
PASTORINO GABRIEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GARE DEL 1/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BAKAYOKO MOUSSA (CAMPOROSSO)
BALLESTRA STEFANO (CAMPOROSSO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BALLERINI SIMONE (RIVA LIGURE)
OSMENI ELVIS (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
NOCCO MATTIA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAFFI FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)
ZANETTI ZENO (ARGENTINA ARMA)
FIDANZA FRANCESCO (CARLINS BOYS A.S.D.)
BAGHTOUL OTHMANE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
FERRIGNO DARIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
MACRI GABRIELE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
AMMONIZIONE (II INFR)
CAMARA ABOUBACAR (ONEGLIA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SEBASTIANELLI CRISTIAN (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
TIRONE MATTEO (RIVA LIGURE)
GARE DEL CAMPIONATO
SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 1/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
PRATO STEFANO (ROCCHETTESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PESCIO MATTEO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BERTOZZI FILIPPO (NOLESE R.G. 1946 2001)
SIRI ROBIN (PALLARE CALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
TOSCANO LORENZO (BARDINETO)
AMMONIZIONE (III INFR)
VIGANO LORENZO (BARDINETO)
AVALLI ALBERTO (GIUSVALLA F.C.)
DABOVE SAMUELE (GIUSVALLA F.C.)
DE LUCA MAURICIO (MALLARE)
GRAFFA MATTEO (PLODIO 1997)
JABBI SANUSI (PLODIO 1997)
CARTA MATTIA RICCARDO (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
ALAZA GOUNI MAROUF (MALLARE)
GOMES DE PINA ALBERTO ALADJE (PALLARE CALCIO)
BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
PASTORINO TOMASO (ROCCHETTESE)
VACCA ALBERTO (SASSELLO)
AMMONIZIONE (I INFR)
VACCA MATTIA (SASSELLO)