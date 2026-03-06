Calcio | Promozione. Le terne e gli assistenti per la 24° giornata

ALBISSOLE 1909 – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)
Assistente 1: Luca Prastaro (Genova)
Assistente 2: Luigi Arado (Genova)
CA DE RISSI SG – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
FINALE LIGURE – MASONE
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Giacomo Albanese (Savona)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
LITTLE CLUB JAMES – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
PONTELUNGO 1949 – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Francesco Da Canal (Genova)
SERRA RICCO' 1971 – CERIALE CALCIO
Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)
Assistente 2: Francesco Righetti (Genova)
SUPERBA CALCIO 2017 – PRAESE 1945
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)
Assistente 2: Lorenzo Pecunia (Genova)