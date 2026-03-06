 / Calcio

Calcio | 06 marzo 2026, 17:54

Calcio | Prima Categoria. I fischietti designati nei gironi A e B

Laganaro dirigerà Quiliano &amp; Valleggia - Ventimiglia

GIRONE A

ALTARESE 1929 – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Angelo Della Monica (Imperia)

ANDORA 1966 – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Adnane Raddouh (Imperia)

CENGIO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Nicolo' Filippi (Savona)

DEGO CALCIO – CISANO
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)

GOLFO DIANESE 1923 – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Filippo Masini (Genova)

OSPEDALETTI CALCIO – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)

QUILIANOVALLEGGIA – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Matteo Laganaro (Genova)

VIRTUS SANREMESE CALCIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)

GIRONE B

AUDACE CAMPOMORONE – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)

BOLZANETESE VIRTUS – OLIMPIC 1971
Arbitro: Michele Calmatui (Genova)

CAMPESE F.B.C. – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Davide Laconi (Genova)

MULTEDO 1930 – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Samuele Baccino (Savona)

PEGLIESE – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)

SPERANZA 1912 F.C. – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

VELOCE 1910 – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Alessio Carrea (Genova)

VOLTRI 87 – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Pier-paolo Porzio (Genova)

Redazione

