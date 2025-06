La Virtus Don Bosco ha voltato pagina dopo la separazione con il team manager Rogna e il tecnico Ponte.

Presto sarà posto nero su binaco il nome del nuovo allenatore che dovrà guidare la formazione varazzina nel prossimo campionato di Prima Categoria.

L'ufficialità non c'è ancora, ma salvo sorprese sarà Marco Durando ad assumere la guida della Prima Squadra.

L'ex tecnico di Veloce e Mallare è in pole position per la panchina gialloblu in attesa della comunicazione ufficiale da parte del club.