Calciomercato. La Carcarese amplia il parco under, arriva Gabriel Cancellara

Seconda new entry per la Carcarese che annuncia l’ingaggio di Gabriel Cancellara, giovane centrocampista classe 2006.

Cancellara milita nelle giovanili del Vado e del Savona, la prima esperienza in prima squadra a Legino, in Promozione. Lo scorso anno si sposta all’Albissole, affrontando anche in questo caso il campionato di Promozione, nello stesso girone della Carcarese.

“Già la scorsa stagione - racconta Cancellara - la Carcarese ha dimostrato il suo interesse, quando l’ho affrontata ho pensato fosse un ambiente veramente bello e stimolante e ne ho avuto la conferma non appena ho parlato con mister Battistel e con la società che mi hanno dimostrato tanta fiducia. Qui ho giocano anche miei carissimi amici e me ne hanno sempre parlato bene. Sono davvero felice di iniziare questa nuova esperienza e so che potremo divertirci e fare bene”.

Commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Quando lo abbiamo affrontato da avversario, ci ha fatto una grande impressione. Ad inizio anno è stato frenato da un infortunio, ma poi ha avuto un grande rendimento nella seconda parte di campionato. Gabriel ha grandi qualità, è un ragazzo tosto, nonostante l’età riteniamo sia un giocatore già formato anche a livello caratteriale. Siamo sicuri che potrà affrontare il campionato di Eccellenza. Ci tengo a ringraziare l’Albissole per aver permesso di annunciare il suo arrivo in biancorosso prima del 30 giugno”.