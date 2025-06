Calciomercato. Le nuove disposizioni della Lnd per il ritesseramento

Sono state rese note le nuove procedure per il ritesseramento dei giocatori in vista dell'ormai imminente inizio della nuova stagione sportiva.

Ecco le novità comunicate dalla Lega Nazionale Dilettanti:



La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note, con propria comunicazione ufficiale, le nuove indicazioni operative in merito alle pratiche di ritesseramento dei calciatori e delle calciatrici per la stagione sportiva 2024/2025.

Le disposizioni, in recepimento dei Comunicati Ufficiali FIGC n. 276/A e 277/A del 29/06/2024, sono consultabili anche nei Comunicati LND n. 482 e 483 della stessa data e riguardano tutte le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5.

Di seguito viene riportata la documentazione obbligatoria da caricare sul Portale LND per ciascuna tipologia di tesseramento, ai fini della corretta presentazione delle pratiche di ritesseramento per la stagione sportiva 2024/2025:

Calciatori/calciatrici “non professionisti/e” Italiani/e e Stranieri/e:

Modulo di tesseramento;

Dichiarazione tesserato/mai tesserato all’estero;

Contratto di lavoro sportivo o dichiarazione di prestazione volontaria;

Documento di identità del calciatore;

Permesso di soggiorno o documento equipollente (per calciatori extracomunitari);

Calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani dilettanti” Italiani/e e Stranieri/e ex D. Lgs. 36/2021 o che hanno beneficiato di “Ius Soli”:

Modulo di tesseramento;

Dichiarazione tesserato/mai tesserato all’estero (solo sopra i 10 anni di età);

Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi) o contratto di lavoro sportivo (ammesso dal compimento del 16° anno di età in poi);

Documento di identità del calciatore;

Permesso di soggiorno o documento equipollente (per calciatori extracomunitari);

Calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani dilettanti” tesserati/e in base al Regolamento FIFA:

Modulo di tesseramento;

Dichiarazione tesserato/mai tesserato all’estero (solo sopra i 10 anni di età);

Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi) o contratto di lavoro sportivo (ammesso dal compimento del 16° anno di età in poi);

Documento di identità del calciatore;

Permesso di soggiorno o documento equipollente (per calciatori extracomunitari);

Certificazione della Società che il primo tesseramento è avvenuto a seguito di autorizzazione da parte dell’Ufficio Tesseramento Centrale;

Per i/le calciatori/calciatrici tesserati/e nella s.s. 2024/2025 a norma degli art. 40, comma 3 e 40, comma 3 bis, NOIF:

Si rimanda all’applicazione delle citate disposizioni federali.