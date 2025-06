Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile

Nella quarta giornata dei Campionati Europei Genova 2025 sono in arrivo altre due medaglie per l'Italia, che salirà così a quota 9. Sono in finale sia la squadra di fioretto femminile che quella di sciabola maschile. Le fiorettiste Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi, dopo aver battuto la Germania nei quarti e la Spagna in semifinale, affronteranno alle ore 17.30 nel match per l'oro la Francia.

Podio certo anche per gli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre che hanno superato la Germania e poi la Francia, arrivando così all'assalto per il gradino più alto del podio che disputeranno alle ore 18.40 contro l'Ungheria.