La Polisportiva Spotornese sbarca su Linea Verde con tennis, volley, arti marziali e tennistavolo

Martedì 17 giugno la trasmissione di RaiUno “Linea Verde – Illumina – Sport&Salute” ha realizzato un servizio nel golfo di Spotorno, con protagonista la Polisportiva Spotornese, impegnata in un progetto di inclusività che, tramite lo sport, coinvolge ragazzi con disabilità psico-fisiche.

La troupe di RaiUno è stata presente sul territorio spotornese per l’intera giornata, effettuando riprese sia del paesaggio che delle attività sportive organizzate dalla Polisportiva.

Nelle parole del Presidente Claudio Gentili, il racconto della giornata e degli obiettivi del progetto:

“Il progetto Spazio Libero, finanziato da Sport&Salute con quasi centomila euro, è finalizzato a promuovere attività di formazione sportiva per ragazzi con disabilità nelle discipline del tennis, pallavolo, padel, karate, judo, tennis tavolo e yoga. Il percorso è finanziato per due anni e prevede incontri periodici con realtà similari esistenti nella provincia di Savona, promuovendo una rete funzionale, e giornate di inclusività totale ed intergenerazionale multisportive.”

“Un ruolo fondamentale nel progetto viene svolto dagli educatori della Cooperativa Sociale Il Faggio di Savona, che sono presenti sui campi sportivi in affiancamento ai tecnici delle varie discipline e, contestualmente, gestiscono ed organizzano le attività extrasportive a corollario del progetto.”

“La trasmissione ‘Linea Verde – Illumina – Sport&Salute’ ha scelto di raccontare la nostra esperienza avendone colto le potenzialità sociali e di inclusività.”

Le riprese televisive si sono svolte in Piazza Ferrer, ex Terrazza a Mare, dove sono stati allestiti campi di street sport per tennis, volley, arti marziali e tennis tavolo, oltre a ulteriori riprese presso il Centro Padel di Spotorno.

Oltre al presentatore Francesco Gasparri, ospite della puntata è stato l’atleta paralimpico Alessandro Ossola.