Calcio, Serie D. Imperia, Didu conferma i contatti con i nerazzurri: “Prima serve chiarezza societaria”

Il primo nome che ha iniziato a circolare riguardo a quello che sarà il prossimo allenatore dell'Imperia è quello di Marco Didu, con un recente trascorso nel Vado con cui vinse i playoff del Girone A nel 2022-2023 battendo in finale la Sanremese.

Queste le sue parole riguardo a un primo contatto con la nuova dirigenza: "C'è stato un primo sondaggio per capire quale fosse la mia disponibilità. Intanto, prima di tutto devo risolvere la mia posizione con la Pro Palazzolo con cui ho un contratto fino al 30 giugno 2026 ma per la prossima stagione loro hanno già fatto una scelta diversa. E l'Imperia credo che prima della figura dell'allenatore debba pensare a sistemare quella che è la sua situazione societaria. Per un tecnico poi è importante quelle che sono le persone con cui andrà a lavorare, altrimenti fa poca strada".

Nulla di precluso, ovviamente, ma due situazioni da risolvere, soprattutto quella del mister, per poter arrivare a un'eventuale quadra. Anche se, come dichiarato dal nuovo dg Antonio Soda al nostro giornale, è tutto ancora prematuro per qualsiasi tipo di discorso, il sondaggio fatto con Didu mette l'ex allenatore del Vado in quella che sarà la rosa dei papabili candidati alla panchina dell'Imperia.