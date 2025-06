Calcio, Tornei Estivi. Oggi finisce la fase a gironi della Savona Cup! Ieri una sola gara

E' andata in scena una sola gara nella giornata di ieri alla Savona Cup, questo il risultato:



MARACANA'

21.15 TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER - ARBISOA 6-4

Reti: 2 Cancellara, 2 Sciutto, 2 Carrega - Siri, Cherkez, Romano, Diana



Quest'oggi invece si completa la fase a gironi e verranno ufficializzate le 16 squadre che accederanno alla fase finale:



TRINCEE

20.30 GOLDBET SAVONA VIA TORINO - I... MIX

21.30 VIAGGIO CON CARLO - PIZZA MARIA



MARACANA'

20.00 TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER - RINNOVA

22.00 ELITE SPORT DI COSSU A. & STUDIO GERUNDO - FC TROPOJA



SCALETTI

20.30 TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA - DARSENAL

21.30 PESCHERIA PESSANO & ANGELINA - PANIFICIO ZINOLESE

22.30 TEAM ARCHIVI - FC NINEZ





CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO