Calciomercato. Cisano sulla cresta dell'onda, in biancoblu anche Matteo Vignaroli

Potrebbero essere tre i colpi messi a segno dal Cisano nel giro di poche ore.

Nella prima serata di ieri è stato infatti raggiunto l'accordo per l'ingaggio di Matteo Vignola, mentre stamane il ds Ricotta ha concluso l'arrivo al "Raimondo" di Matteo Vignaroli, attaccante leva 2004.

Il fantasista ha disputato l'ultima stagione con la maglia del Pietra Ligure Under 21, indossando anche le casacche di San Francesco Loano e Borgio Verezzi.

Tra conferme e ulteriori nuovi arrivi potrebbe non essere l'ultima news di mercato per la squadra di mister Porcella: come previso l'organico sarà profondamente ristrutturato per parteciapre al prossimo campionato di Prima Categoria.