Una notizia che farà sicuramente felici i tifosi del Mallare: Emanuele Pistone è pronto a tornare a vestire la casacca dei Lupi. "Un innesto importante -ha dichiarato la società - di qualità ed esperienza, capace, come sempre, di fare la differenza".

Ma non è tutto: arrivano anche le prime conferme, fondamentali per dare continuità al lavoro svolto negli ultimi mesi. Restano infatti in rossoblu:

Mattia Fiori, Alessandro Panaro, Lorenzo Esposito, Matteo Grenno, Vittorio Branchettie Fabio Bastoni.