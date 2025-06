Calciomercato. Maxi raffica di conferme per il Plodio, i nomi nuovi dal primo luglio

Per avere i primi nomi nuovi in entrata bisognerà attendere il primo di luglio con la consueta apertura delle liste di trasferimento, ma per il Plodio è arrivato comunque il momento di ufficializzare la lunga serie di rinnovi.





Nella prossima stagione continueranno a far parte del team valbormidese:

Gabriele Armellino

Giacomo Diamanti

Samuel Frumento

Hamza Dahmaoui

Paolo Firicelli

Rudhel Daras

Matteo Graffa

Massimiliano Luongo

Federico Poggi

Denis Rami

Jabby Sanusi

Lorenzo Scarsi

Cristian Schettini

Modou Touray