Calciomercato, Ospedaletti: Russo e Alemanno ancora orange

Restano in orange altri due pilastri di mister Fabio Luccisano. La società ha raggiunto l’accordo per proseguire i rapporti con il difensore Gianluca Russo e il centrocampista Simone Alemanno, entrambi classe ’99.

Russo nell’annata 2024/2025 è sceso in campo 23 volte con la maglia dell’Ospedaletti e ha messo a segno 4 reti. Alemanno è stato protagonista di una grande prima parte di stagione con 14 reti in 19 presenze, ma è stato poi fermato da un lungo infortunio. Ora è pronto per ripartire, sempre al ‘Ciccio Ozenda’.