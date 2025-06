Quarto Trofeo Città di Albenga. Venerdì decisivo nel girone B, stasera sosta

Serata determinante per la lotta qualificazione al Quarto Trofeo Città di Albenga. Fastbet.News è stata protagonista di una vittoria thrilling per 4-3 contro Messi Costruzioni. I marcatori per Fastbet.News sono stati Lorenzo Bologna, Alessio Gastaldi (2 gol) e Lucas De Andrade Muniz. Per Messi Costruzioni doppietta di Youness En Nejmy e gol di Matteo Messina.

Un'altra partita degna di nota è stata quella tra Mr Zazu Barbershop/Sportstore e European Decor Edil, terminata con la vittoria di Mr Zazu per 5-4. Per Mr Zazu sono andati a segno Mattia Furnari, Joan Gayubo (2 gol), Simone Massa e Adriano Patitucci. Per European Decor Edil hanno segnato Fabjon Buzani, Artur Cela, Fatmir Dushi e Loren Velaj. Con questa vittoria, Mr Zazu Barbershop/Sportstore sale a 4 punti, staccando European Decor Edil (3 punti) e Messi Costruzioni (1 punto) in fondo alla classifica.

Nel Girone C, Shugar Barber/Karma Caffè/Monti's Gin allunga in testa alla classifica con 11 punti dopo 5 partite, vantando il miglior attacco del girone con ben 39 gol realizzati. La squadra ha superato Fa Fumme/Tipografia Bacchetta con un netto 8-3. I marcatori per Shugar Barber sono stati Sergis Halaj (4 gol), Tommaso Rimondo (3 gol) e Nicolo Alfano. Per Fa Fumme hanno segnato Gabriele Buttu, Nicolò Ciravegna e Valentino Folco.

Al secondo posto troviamo Erremme Società Cooperativa con 7 punti, a pari merito con M Infissi, anch'essa a 7 punti. Seguono Officina Perrier/Anima/Na Praia con 5 punti e, a chiudere la classifica con 4 punti, Fa Fumme/Tipografia Bacchetta ed Erremme/Fitimex.

Stasera sosta, domenica sera gli appuntamenti decisivi per le sorti della graduatoria.