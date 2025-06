Calcio, Tornei Estivi. Inizia la fase finale della Savona Cup: oggi iniziano gli ottavi di finale

Al via gli ottavi di finale della Savona Cup, questa sera prende il via la fase finale dell'8° edizione del torneo:



TRINCEE

21.30 I… MIX – TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA

22.30 LOS TIGRES – I SARVERGHI



MARACANA’

20.00 FC TROPOJA – BAR MILLY



SCALETTI

20.30 FC NINEZ – TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER

21.30 PESCHERIA PESSANO & ANGELINA – PIZZA MARIA







