Ciclismo, terzo posto ai campionati italiani a cronometro under 23 per l'alassino Luca Giaimi (VIDEO)

"Ora i campionati italiani a cronometro under 23".

A dichiararlo ai nostri microfoni al termine della tappa di venerdì scorso ad Acqui Terme del Giro Next Gen il ciclista alassino Luca Giaimi che aveva segnato con il cerchiolino rosso la gara di oggi valevole per la maglia tricolore. Ma nella corsa contro il team il corridore 20enne della Uae Team Emirates Gen Z ha dovuto accontentarsi del terzo posto a soli 12 secondi da Davide Donati della Red Bull Bora Hansgrohe Rookies (compagno del genovese Lorenzo Finn che al Giro dell'Appennino cadendo si è fratturato la clavicola) e a 4 secondi da Nicolas Milesi dell'Arkéa.

La settimana scorsa il ciclista di Alassio ha partecipato per la prima volta al Giro Next Gen. Una sette giorni di corsa dove il corridore savonese non ha brillato ma affrontava comunque la sua prima grande corsa a soli 20 anni.

"Sono stati giorni duri visto che la corsa è stata molto calda. Il livello è altissimo quest'anno e per me non è un periodo ottimale però cerco di dare il meglio per la squadra e vediamo cosa verrà fuori" aveva detto ai nostri microfoni Giaimi.

In un 2025 dove comunque si è preso già due grandi soddisfazioni vincendo il 23 marzo il Trofeo Internacional de Arrábida e il 30 marzo l'ultima tappa ad Évora della Volta ao Alentejo.

"L'inizio di stagione è stato buono, ora vediamo cosa riserverà la seconda parte" aveva continuato il ciclista.