Cessione Imperia Calcio. Palleggio tra commercialisti: la trattativa entra nel vivo

La cessione dell’Imperia Calcio entra in una fase cruciale, e a giocarsi la partita ora sono i consulenti. I documenti decisivi sono approdati mercoledi mattina sulla scrivania del fiscalista Angelo Musso, figura di riferimento per il club nerazzurro, aprendo ufficialmente la fase operativa della trattativa.

Sull’altro fronte siede Paolo Trucco, stimato commercialista incaricato da Giuseppe Ruggieri, l’imprenditore interessato a rilevare i cinquanta per cento della società. I due professionisti sono chiamati a districarsi tra aspetti finanziari, fiscali e societari tutt’altro che banali. A testimonianza della delicatezza della situazione, non è escluso nemmeno un coinvolgimento diretto degli avvocati delle parti: i dossier in questione presenterebbero passaggi tecnici che richiederanno un’attenta lettura legale.

La trattativa è avvolta dal massimo riserbo, ma ciò che filtra conferma l'intenzione di entrambe le parti di procedere sì ma con cautela, tanto che prima dell'inizio della prossima settimana, difficilmente, si arriverà alle firme sul preliminare. L’Imperia, però, ha bisogno di certezze per programmare il futuro, dentro e fuori dal campo, viste le scadenze per liberatorie e iscrizione al prossimo campionato di serie D.

Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata né da parte della dirigenza attuale né dal potenziale acquirente. Tuttavia, i movimenti tra gli studi dei consulenti sembrano delineare un’accelerazione delle operazioni. I giocatori e i tifosi nerazzurri restano alla finestra, in attesa di sviluppi che potrebbero segnare l’inizio di una nuova era per il calcio imperiese, ma anche no.