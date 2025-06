Finale Natura 2025: al via il programma delle escursioni estive

Anche quest’anno il progetto “Finale Natura” riunisce le proposte estive di diverse Guide locali, per un’offerta di escursioni naturalistiche più variegata e coinvolgente, sul territorio che va dalle valli di Finale, Pietra, Loano, fino all’entroterra di Borghetto Santo Spirito.

Francesca Magillo, Flaviano Carpenè e Vera De Martino, Guide Ambientali Escursionistiche, e Giacomo Nervi, Guida Turistica, firmano questo programma estivo, sostenuto da diversi sponsor del territorio, e patrocinato dai Comuni di Finale Ligure, Calice Ligure, Orco Feglino, Pietra Ligure e Loano. Alcune escursioni sono gratuite per la volontà delle Guide di far conoscere località dell’entroterra, ed altre sono direttamente promosse dal Comune di Borghetto Santo Spirito.





Quali sono le prossime escursioni in programma?

Con il primo giorno di luglio inizia ufficialmente il programma, con un Aperi-Trekking alla Rocca di Nava (entroterra di Orco Feglino) e visita alla Grotta Strapatente; il giorno dopo è la volta del Family-Trekking con avventura nella foresta. Giovedì 3 luglio doppio appuntamento: uno a Borgio Verezzi nel classico paesaggio della Pietra del Finale (Finale Wild) e uno sulle prime alture di Pietra Ligure, curiosando le piante su un sentiero poco battuto; venerdì 4 ci si immerge nei boschi della val Maremola per andare a fare una buona merenda al Rifugio Cascina Porro; sabato 5 un’escursione per i più piccini sull’altopiano delle Manie.

Nelle settimane successive, progressivamente il programma si arricchisce di: i Sentieri affacciati sul mare a Borghetto Santo Spirito, i boschi di Calice e Rialto, la Pentola della Strega dedicata alle erbe spontanee commestibili, la Chi-notte cioè passeggiata serale da Finalborgo tra castelli e agrumeti; e ancora: escursioni con pausa rinfrescante al torrente, escursioni botaniche alla scoperta della macchia mediterranea, gli altipiani Finalesi in notturna ed i percorsi di crinale nella foresta della Barbottina e al santuario di San Pietro nei Monti.





Siamo sicuri che si possa camminare con il caldo estivo?

Si tratta di escursioni scelte apposta per essere fatte anche in estate. Dislivelli contenuti, lunghi tratti ombreggiati o senza sole diretto, presenza di torrenti o grotte fresche, alcune sono serali o a quote maggiori. Chi conduce l’escursione sa bene che ritmo tenere per consentire a tutti di stare al passo; durante il percorso ci sono pause in cui la Guida illustra le varie caratteristiche e curiosità del territorio, che ha molto da raccontare tra natura e storia. Ognuna delle Guide coinvolte ha poi il suo stile ed è possibile contattarle direttamente per avere delucidazioni, perché alcune escursioni possono essere più impegnative.

Ovviamente è sempre necessario indossare abbigliamento e scarpe idonee al sentiero, e portare con sé una borraccia piena d’acqua.





La logistica spaventa?

Alcune escursioni partono da località costiere facilmente raggiungibili; altre sono coordinate con gli orari estivi dei bus di linea, quindi sono accessibili per chi non ha un mezzo proprio, o per chi non vuole spostarlo per ovvie ragioni. In tutti gli altri casi, si può sempre cercare una soluzione con la Guida che organizza l’escursione.





Un programma veramente vario, ma dove vedere i dettagli delle escursioni?

Il progetto ha una pagina collettiva all’indirizzo https://linktr.ee/finalenatura

Qui è possibile consultare il calendario dettagliato e scaricare il formato pdf del pieghevole che in questi giorni si è iniziato a distribuire in cartaceo. I dettagli delle escursioni vengono pubblicati almeno una settimana prima della data prevista, ma è già presente il recapito telefonico della Guida, alla quale è possibile chiedere anticipazioni e ulteriori informazioni.





Ci si fa trovare sul posto...?

Per partecipare è necessario iscriversi entro le 15 del giorno precedente la data scelta, poi per il luogo di appuntamento si seguono le indicazioni contenute nella descrizione dell’escursione; se necessario, si chiedono ulteriori informazioni alla Guida.

Molte escursioni hanno un numero minimo di iscritti per essere attivate, quindi è importante iscriversi per tempo!





Per saperne di più?

Sempre sulla pagina https://linktr.ee/finalenatura è possibile scoprire chi sono le Guide coinvolte e che tipo di escursioni propongono, anche visitando i loro siti dedicati. Ognuno può scegliere lo stile più vicino alla propria idea di escursione.

Compatibilmente con le date già fissate, per gruppi precostituiti, anche piccoli, è possibile richiedere escursioni personalizzate.

Per informazioni generali sul progetto si può contattare Francesca via whatsapp al numero 333.8771184 oppure via email a studio.serinus@gmail.com