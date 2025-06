Marco Giunio De Santis nuovo presidente del CIP: le congratulazioni da Regione Liguria

"Apprendiamo la nomina di Marco Giunio De Santis alla guida del Comitato Italiano Paralimpico: al nuovo presidente vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di un percorso ricco di risultati e soddisfazioni. Il CIP è un punto di riferimento fondamentale nella costruzione di una società più inclusiva, in cui lo sport diventa strumento di integrazione e valorizzazione delle diversità. La Liguria, Regione Europea dello Sport 2025, continuerà a lavorare in sinergia con il Comitato Italiano Paralimpico per sostenere progetti e iniziative che favoriscano la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sportiva, in ogni sua forma. Siamo certi che sotto la presidenza di De Santis il mondo paralimpico saprà affrontare nuove sfide con entusiasmo e competenza."

Così il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sport Simona Ferro in merito all’elezione del nuovo presidente del CIP Marco Giunio De Santis.