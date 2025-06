Calciomercato, San Francesco Loano. I rossoblu ufficializzano le partenze di D'Aiuto e Staltari

Il comunicato:

L’Asd S.F. Loano comunica con grande dispiacere che Andrea D’Aiuto e Simone “Lillo” Staltari non faranno parte della rosa nella prossima stagione.

Questa difficile decisione arriva di comune accordo con i ragazzi. Entrambe le parti con grande rammarico hanno riconosciuto il fatto che è la soluzione più idonea, facendo prevalere il grande rapporto umano creato nel tempo.

La Società ci tiene particolarmente a ringraziarli per gli splendidi anni passati insieme ed esprime gratitudine oltre che per le prestazioni sportive, per le persone splendide che si sono dimostrate, sempre disponibili e positive, ricordandogli che questa sarà sempre casa loro.

Oggi le nostre strade si dividono, ma mai nessuno potrà mai cancellare il percorso fatto.

“Che il futuro vi riservi qualcosa di speciale. In bocca al lupo ragazzi!”