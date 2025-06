E' una fase di annunci in quota under per il Millesimo.

Stamattina i giallorossi valbormidesi hanno infatti confermato l'ingaggio di due giocatori classe 2006:

"Oggi diamo il benvenuto in giallorosso a Matteo Rolandi, difensore classe 2006 in arrivo dall’Albissole e a Luca Canevari, portiere, anche lui leva 2006, che nell’ultima stagione ha militato tra le fila del Legino.

Felici di avervi dalla nostra parte ragazzi!"