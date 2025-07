Gestionale ASD: cosa c’è da sapere

Le ASD o Associazioni Sportive Dilettantistiche rappresentano una tipologia specifica di enti senza scopo di lucro e hanno come ambito di riferimento quello sportivo. Nella fattispecie, sono attive nella promozione delle attività di matrice dilettantistica a livello sia locale che nazionale, in linea secondo quanto regolamentato all'interno dell'articolo 90 della legge 189 del 2002, dove vengono stabilite nei dettagli le caratteristiche che devono avere e insieme a esse gli adempimenti da rispettare.

Uno dei documenti più importanti delle ASD è lo statuto, nel quale deve essere indicata la finalità sportiva così come molteplici altri parametri che vanno dalla denominazione alle modalità di scioglimento. Queste associazioni devono inoltre risultare iscritte al CONI per vedere riconosciuto il loro status; il CONI, a sua volta, funge da collegamento con l’Agenzia delle Entrate.

In seguito alla Riforma del Terzo Settore – di cui le ASD fanno parte – la gestione di questo tipo di associazioni risulta più complessa rispetto al passato. Tra tesseramenti, quote associative, certificati medici, convocazioni, rendiconti, iscrizioni e rapporti con gli enti sportivi, le cose da fare sono davvero tante e spesso si ha poco tempo per seguire tutto al meglio, anche perché diverse persone lo fanno in quanto volontari.

C’è però una soluzione che sta permettendo di semplificare e al contempo ottimizzare l’operatività delle ASD e che oggi risulta sempre più adottata: parliamo di un programma gestionale specifico. Ecco cosa c’è da sapere.

A cosa serve un gestionale per ASD di ultima generazione

Ma a cosa serve, esattamente, un gestionale per Associazioni Sportive Dilettantistiche? Si tratta di un software di ultima generazione che permette di avere diversi fattori organizzativi e documentali perfettamente sotto controllo, evitando perdite di tempo, ritardi ed errori.

Tra le soluzioni più innovative troviamo un particolare gestionale per ASD, Sportivi in Cloud , realizzato da TeamSystem – considerata tra le realtà più innovative del panorama informatico – il quale si rivela un supporto efficace per amministrare al meglio ogni aspetto inerente la vita dell'associazione, sia di natura pratica che burocratica, il tutto tramite un'unica piattaforma dove l’accesso viene predisposto per più persone sia tramite desktop che mobile.

Ecco una panoramica di cosa questo tipo di programma è in grado di fare:

raccolta e gestione delle anagrafiche di soci e atleti all’interno di un archivio perfettamente ordinato e di facile accesso;

tracciamento e monitoraggio dei pagamenti delle quote, con le scadenze sempre sotto controllo;

possibilità di inviare delle comunicazioni ai tesserati e alle loro famiglie anche tramite e-mail o notifiche;

tracciamento della documentazione medica e delle altre attività dell’ASD;

elaborazione di ricevute e documenti contabili, in linea con le normative vigenti.

Altre cose da sapere a proposito di un gestionale per ASD

Un gestionale moderno consente di coadiuvare nella digital transformation che stanno di per sé attraversando le ASD da manuale a digitale, alleggerendone le incombenze amministrative e burocratiche, dando modo di avere più tempo da dedicare a ciò che conta davvero: lo sport e la sua espressione più concreta.

Ciò risulta possibile anche grazie al supporto che è in grado di offrire la piattaforma nell'organizzazione degli eventi e nell’elaborazione di report utili a prendere decisioni strategiche più attendibili e consapevoli. Il risultato è una gestione dell’ASD più di stampo manageriale e dunque nel segno dell’affidabilità nonché della completezza.

















