Il Bragno piazza due colpi sugli esterni: arrivano Ettore Parodi e Robin Pregliasco

Dal primo giorno di liste aperte arrivano due innesti sulle corsie laterali per il Bragno. La società biancoverde ufficializza l’arrivo di Ettore Parodi, classe 2007, e Robin Pregliasco, classe 2001.

Parodi è un prodotto del vivaio della Cairese, dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile fino ad arrivare alla Juniores Nazionale.

Più esperto invece Pregliasco, che può vantare un passato nel settore giovanile del Parma, fino alla Primavera. Dopo l’esperienza tra i professionisti, ha vestito le maglie di Cairese, Vado, Ligorna, Anpi Casassa e, nella scorsa stagione del Millesimo.