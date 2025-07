Calcio. Dopo ottant'anni la Letimbro si ferma, Vitiello: "Chissà, un domani potremmo di nuovo vederci"

La notizia era nell'aria, ma fa comunque un certo effetto riportarla.

La gloriosa Letimbro, dopo 80 anni di storia nei campionati dilettantistici liguri, è arrivata al capolinea.

A confermarlo è stato il presidente Antonio Vitiello, nella lettera aperta dove annuncia le sue dimissioni:

"Siamo riusciti con difficoltà ad arrivare agli ottant'anni, purtroppo adesso non si riesce più ad andare avanti.

Dopo tanti anni alla Letimbro - spiega Vitiello - sono costretto ad alzare bandiera bianca, non per la retrocessione lì per sé ci sta, ma per diversi aspetti: economici in primis, campo, settore giovanile e dirigenziale. Quindi, con rammarico, sono costretto a dare le dimissioni da Presidente della ASD Letimbro 1945. Volevo ringraziare tutti dai dirigenti, giocatori, tifosi e genitori ecc che in questi anni ci sono stati vicini. Negli anni ci sono stati campionati da dimenticare, ma tre promozioni dalla terza alla prima categoria la nostra Champions League . Grazie alla federazione col presidente Ivaldi al Comune all'assessore Rossello, a Bertrand Viti ed Ermellino Dario per il Bacigalupo, e tutte le altre persone che quest'anno ci sono state vicine.... Chissà .... Un domani potremmo di nuovo vederci. Un grosso abbraccio a tutte le e società e dirigenti che in questi anni ci hanno conosciuto."