Calciomercato. C'è l'ufficialità, Giacomo Puddu torna al Finale

L'annuncio giallorossoblu:

L'F.B.C. Finale è felice di rendere noto che Giacomo Puddu sarà un nuovo giocatore della rosa di mister Diego Alessi.



Il centrocampista classe 1996, torna a vestire i nostri colori dopo alcune stagioni, passate con le casacche di Loanesi, Alassio, Pro Savona e Pietra Ligure.



Non solo prima squadra, Giacomo darà un importante contributo anche per il settore giovanile guidando una leva.



La Società rivolge un caloroso bentornato al "cammello" e gli augura un in bocca al lupo per la stagione.